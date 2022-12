Neymar terá organizado festa de arromba e está a ser duramente criticado no Brasil

Craque brasileiro criticado depois de se ter dito "destruído psicologicamente" pela eliminação do Brasil no Mundial'2022.

Neymar, craque do PSG, está a ser duramente criticado no Brasil por alegadamente ter organizado uma festa de arromba na mansão da irmã Rafaella, dias depois de se ter afirmado "destruído psicologicamente" devido à eliminação do Brasil no Mundial'2022, diante da Croácia, nos quartos de final da prova na qual o Escrete era uma das seleções favoritas.

O evento contou, escreve a "Folha de São Paulo", com alguns amigos do jogador, entre eles o surfista Gabriel Medina, e vários artistas. Também Antony, colega da seleção, bem como outros compatriotas, terão estado presentes, o que está a revoltar os adeptos brasileiros.

Neymar terá pedido que não se usassem telemóveis de forma a manter tudo o mais discreto possível.