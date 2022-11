Neymar mostra o seu tornozelo e estado do mesmo preocupa

Depois da lesão sofrida frente à Sérvia, o craque do PSG sabe que falhará, pelo menos, os dois jogos restantes da fase de grupos do Campeonato do Mundo.

Neymar recorreu, este sábado, às redes sociais para dar conta do estado do seu tornozelo, após a lesão que sofreu na partida inaugural do Grupo G do Mundial do Catar, diante da Sérvia.

O craque brasileiro publicou uma foto nas histórias do Instagram, onde se pode ver um grande inchaço na zona do tornozelo direito.

Os médicos da seleção brasileira estão preocupados por se tratar de uma lesão num local que tem atormentado o atleta ao longo da carreira, mas, ao mesmo tempo, sentem-se otimistas relativamente à recuperação de Neymar para a fase a eliminar do Campeonato do Mundo.