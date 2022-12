Neymar exibe liderança e revela mensagens que enviou aos colegas após a eliminação

Neymar partilhou mensagens que enviou a Marquinhos, Thiago Silva e Rodrygo depois da eliminação do Brasil no Mundial'2022.

Neymar quis mostrar a união que existe na seleção brasileira e, este domingo, divulgou algumas mensagens que enviou a Marquinhos, Thiago Silva e Rodrygo, procurando saber como estavam os companheiros de equipa a digerir a eliminação. Admitindo que está a revelar as conversas sem o consentimento dos colegas, o avançado PSG explicou que o objetivo foi precisamente mostrar aos brasileiros que a equipa tinha um desejo enorme de poder conquistar o Mundial'2022.

"Decidi expor (sem a permissão deles) para verem o quanto queríamos e o quanto estávamos unidos. Essas foram das muitas mensagens que troquei com o grupo. Sentimento de muita tristeza, mas temos que ser mais fortes para seguir em frente e tenho a certeza que com o apoio de todos os adeptos voltaremos mais fortes. Sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor!", escreveu.

"Tenho muito orgulho em fazer parte desta seleção. Sou fã de cada um deles. Este grupo estará sempre no meu coração", referiu ainda, num outro "story" do Instagram.