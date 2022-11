"Neymar? É um excelente jogador, mas o resto é um espetáculo de que não gosto"

Declarações de ​​​​​​​Lothar Matthaus, antiga estrela da Alemanha, em entrevista ao jornal Marca.

A Alemanha está a sentir a falta de Toni Kroos [retirou-se da seleção depois do Euro'2020]? "Não, temos Gundogan, Kimmich, Musiala... Kroos fez a diferença e continua a fazê-la com o Real Madrid. Ele é um jogador fantástico, mas decidiu sair da equipa nacional há uns anos e temos de o respeitar. Nós também temos uma grande equipa e na sua posição temos o capitão do [Manchester] City, Gundogan; duas estrelas do Bayern, Kimmich e Goretzka... mas eles são diferentes de Kroos. Toni fez coisas incríveis pelo futebol alemão, mas já temos outros para o substituir".

O que espera da Alemanha no Mundial'2022? "Há quatro anos falhámos na Rússia, mas no Catar pode ser diferente, apesar do primeiro jogo com o Japão [derrota por 1-2]. [Hansi] Flick está a conectar-se com os jogadores e eu acredito nele. Eu conheço-o muito bem e temos de mostrar uma nova faceta daquela da Rússia. O que aconteceu no primeiro jogo já lá vai e espero que este sinal [de fragilidade] que demos ao Mundo não se repita. Agora, depois da derrota, o ambiente não é tão ideal".

Lesão de Neymar: "É uma pena. Mas digo uma coisa, não gosto que Neymar se atire tanto para o chão. Não lhe faz falta. Deveria focar-se mais em jogar futebol e menos nisso. Ele ajuda mais a sua equipa se não passar tanto tempo a ser ator. É um excelente jogador, mas o resto é um espetáculo de que não gosto. Eu gosto de vê-lo a jogar, não a atirar-se. Porque não o faz? Não ajuda ninguém, nem a si mesmo. O seu talento é jogar, não atuar. Eu dir-lhe-ia para não o fazer mais. Oxalá que recupere da sua lesão e que jogue mais neste Mundial. Mas estou farto de ler manchetes sobre os seus "mergulhos"".