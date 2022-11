Neymar confiante para o Mundial'2022: "Somos a seleção que está mais perto de vencer"

O avançado Neymar deu uma entrevista ao "Jornal da Band" e falou do Mundial'2022 e mostrou-se confiante numa vitória da canarinha.

O objetivo do Mundial'2022: "Ganhar um Mundial foi sempre o meu sonho, desde que vi Romário e Ronaldo ganharem. Sempre coloquei isso como objetivo para mim. O meu sonho sempre foi ser jogador de futebol. Quando chegamos a estes momentos ficamos mais nervosos e ansiosos para que o momento chegue logo. Joguei dois Mundiais e os momentos que tive foram inesquecíveis para mim."

Brasil em boa posição para levantar o troféu: "Um clima leve facilita para todo tipo de trabalho. Todos torcemos um pelo outro, apesar das disputas por posição. Um grupo muito unido, um ambiente leve. Somos a seleção que mais vejo próximo de vencer, de ser a equipa vencedora. Temos tem tudo para fazer história. Taticamente estamos muito preparados. O Tite trabalhou perfeitamente neste sentido. Sabemos o que fazer de cor quando tiver fora de posição, para ajudar o outro. Isso ajuda bastante."

Momento de Neymar equiparado de Romário no Mundial'94: "Futebol é jogo coletivo, e tem jogadores que podem também resolver um jogo. Para um Campeonato do Mundo, que é uma prova curta, é importante [ter uma referência]. Romário fez um grande Mundial [em 1994], num momento excecional, mas também tiveram outros jogadores que decidiram jogos. Ter jogador com talento ajuda qualquer seleção."