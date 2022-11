Neymar lesionou-se no Brasil-Sérvia e foi substituído com queixas no tornozelo direito. O médico da seleção brasileira não adiantou muitos pormenores sobre o estado clínico do avançado.

Rodrigo Lasmar, médico da seleção do Brasil, pediu "calma" aos brasileiros e reiterou que é preciso ver a "evolução" da lesão de Neymar para perceber acerca da gravidade da mesma. O clínico referiu que é "cedo" para especular sobre um possível fim do Mundial'2022 para o avançado do PSG, mas também não afastou essa hipótese.

"Ele teve uma entorse no tornozelo direito, que já inchou um pouco. É importante ver como é que ele vai responder. Já começámos o tratamento e precisamos de ter calma e paciência. Neymar com o Mundial em risco? É muito cedo para dizer isso. É preciso calma e ver como será a sua evolução", apontou, em declarações à rádio Itatiaia.

Neymar foi substituído aos 79 minutos do Brasil-Sérvia (2-0), esta quinta-feira.