Neymar após goleada sobre a Coreia do Sul: "Está na hora de ir mais longe"

O extremo marcou o segundo golo canarinho frente à Coreia do Sul (4-1), de grande penalidade, e admitiu ter chorado "toda a noite" após ter sofrido uma lesão no tornozelo diante da Sérvia, na primeira jornada da fase de grupos do Mundial'2022.

O Brasil goleou esta segunda-feira por 4-1 a Coreia do Sul, treinada por Paulo Bento, em jogo dos oitavos de final do Mundial'2022.

Neymar, autor do segundo golo canarinho, aos 13 minutos, de grande penalidade, foi titular no "Escrete" após ter falhado dois jogos na fase de grupos, diante da Suíça (vitória por 1-0) e Camarões (derrota pelo mesmo resultado), devido ter sofrido uma lesão no tornozelo diante da Sérvia (triunfo por 2-0), na ronda inaugural.

Depois do apito final, Neymar admitiu que essa lesão deixou-o arrasado, mas admitiu que a espera valeu a pena, até porque foi eleito o melhor jogador em campo diante dos sul-coreanos.

Leia também Sporting Tanlongo no Sporting e Rosario Central na FIFA O Rosario Central vai avançar para a FIFA face à não comparência do médio no centro de trabalhos. Tanlongo vai ser jogador do Sporting a partir de 1 de janeiro.

"Senti um medo muito grande porque estava muito bem, vinha de uma temporada muito boa. Sofrer uma lesão como a que sofri é muito duro. Passei a noite do outro dia a chorar muito. Os meus familiares sabem disso, mas correu tudo bem. Valeu a pena o esforço", referiu, na zona de entrevistas rápidas.

Nos quartos de final, o Brasil vai defrontar a Croácia, que venceu o Japão no desempate por grandes penalidades (3-1 após empate 1-1 ao fim de 120 minutos), e Neymar garantiu que o objetivo da equipa passa por sagrar-se hexacampeã mundial.

"Com certeza, chegou a hora de ir mais longe. Nós sonhamos com o título, mas temos de ir passo a passo. Foi o quarto jogo hoje, faltam três. Estamos muito preparados e temos a cabeça focada em conseguir esse título", assegurou.

O Brasil defronta a Croácia na sexta-feira (15h00), em jogos dos quartos de final do Mundial'2022. Caso vença, o conjunto canarinho vai jogar nas meias-finais contra o vencedor do jogo entre Países Baixos e Argentina.