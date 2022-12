"Neutralizar Vinícius Jr? Posso dar conselhos aos meus colegas, mas é muito difícil"

Modric foi a porta-voz da seleção croata na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Brasil.

Vinícius Jr. elogiou Modric na quarta-feira e o croata devolveu esta quinta-feira as palavras ao companheiro do Real Madrid.

"Tem grande capacidade física, é um excelente jogador e demonstra isso desde que chegou ao Real Madrid. Posso dar conselhos aos meus colegas, claro, sobre como neutralizá-lo, mas é muito difícil. Nas seleções nem sempre é fácil jogar como no clube, mas neste Mundial ele tem estado ao nível do que faz no Real", disse Modric, capitão croata, que é um dos resistentes do onze dos quartos de final de 2018, acompanhando Perisic, Kramaric e Lovren.

Croácia e Brasil defrontam-se a partir das 15h00 de sexta-feira, nos quartos de final do Mundial'2022.