Neuer vai jogar com a braçadeira arco-íris: guardião deve começar com amarelo

Dono da baliza da Alemanha vai ser obrigado, ainda, a pagar uma multa, indo contra as diretrizes da FIFA.

Manuel Neuer vai jogar com a braçadeira arco-íris, as cores da comunidade LGBT. O guardião alemão deve, assim, arrancar a partida contra o Japão com o cartão amarelo.

Para além de ir contra a FIFA e, assim, ver um cartão, antes do início do jogo, o guarda-redes deverá ser obrigado a pagar uma multa.

Recorde-se que, no passado domingo, as federações de Inglaterra, Países Baixos, Dinamarca, Bélgica, País de Gales, Alemanha e Suíça lançaram um comunicado conjunto a explicarem que iam respeitar a decisão da FIFA e não usar a braçadeira colorida, com as palavras "one love" (um amor).