Neuer sofre recaída da lesão e os alarmes voltam a soar na Alemanha

Guarda-redes está em dúvida para o Mundial'2022 após ter sofrido uma recaída da lesão que sofreu no ombro.

Com o Mundial'2022 a chegar, todas as lesões inspiram ainda mais preocupações para os jogadores. E na Alemanha volta a haver preocupação devido à lesão de Manuel Neuer. O guarda-redes sofreu uma lesão no ombro e terá sofrido agora uma recaída, o que poderá dificultar a presença no Catar.

Segundo o jornal alemão Bild, o guarda-redes do Bayern esteve apenas durante dez minutos no treino desta quinta-feira. Quando começou os exercícios, começando a defender remates, sentiu dor e teve de parar. Ontem, o guardião do Bayern tinha realizo um treino de 40 minutos, mas ainda sem trabalhar com bola.

O Mundial'2022 inicia a 20 de novembro e os próximos dias serão decisivos para aferir a disponibilidade de Neuer para a seleção germânica.

Neuer não joga desde 8 de outubro, quando o Bayer defrontou o Borussia Dortmund.