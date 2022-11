Neuer foi titular frente à Espanha e colocou o nome na história dos Mundiais

A Espanha está a defrontar a Alemanha, em jogo da segunda jornada do Grupo F do Mundial'2022.

A Espanha encontra-se a defrontar a Alemanha, num jogo da segunda jornada do Grupo F do Mundial'2022 que será decisivo para a continuidade da "Die Mannschaft" no torneio.

A formação orientada por Hansi Flick alinhou com Manuel Neuer a titular na baliza, com o guardião alemão a cumprir a 18.ª partida disputada em Mundiais, o máximo que algum jogador na sua posição alguma vez conseguiu.

De resto, somente o compatriota Sepp Maier (1990, 1994, 1998 e 2002) e o guarda-redes brasileiro Cláudio Taffarel (1990, 1994 e 1998) registaram 18 presenças em jogos do Campeonato do Mundo.