Nem tudo são boas notícias para os EUA: "É uma lesão que me deixa stressado"

Christian Pulisic saiu lesionado do Irão-Estados Unidos

Redação com Lusa

Declarações de Gregg Berhalter, selecionador norte-americano, após o Irão-Estados Unidos (0-1), partida relativa à terceira jornada do Grupo B do Mundial'2022.

Vitória e apuramento para os oitavos do Mundial: "Na primeira parte, mostrámos o que podíamos fazer em termos de futebol, e na segunda mostrámos o que podíamos fazer em termos de determinação. Os jogadores cerraram os dentes, e deram tudo para conseguirmos esta qualificação sem derrotas".

Christian Pulisic marcou o golo da vitória, mas saiu lesionado: "Só tenho coisas boas a dizer sobre ele neste jogo. É uma lesão que me deixa stressado. Mas vamos lidar com isso e preparamo-nos para a luta contra os Países Baixos [no jogo dos oitavos de final".