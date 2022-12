Tite junta-se aos festejos do Brasil

O Brasil está a defrontar a Coreia do Sul, em jogo dos oitavos de final do Mundial'2022. Aos 29 minutos, após o terceiro golo canarinho, apontado por Richarlison, até o selecionador Tite não resistiu a juntar-se ao festejo habitual do avançado, fazendo uma dança de "pombo".

Ora veja: