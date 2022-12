"Nem sabia que era uma vitória tão histórica, é uma pena pararmos por aqui"

Declarações de Rigobert Song, selecionador dos Camarões, após a vitória sobre o Brasil na terceira jornada do Grupo G do Mundial do Catar

Análise: "Quando estamos em prova, o objetivo é sempre chegar à final. Apesar de hoje termos vencido, estamos desiludidos, até porque percebemos que podíamos ter feito melhor. Somos uma equipa jovem, mas estamos a ganhar experiência e temos progredido numa boa linha. Agora, quero encorajar os meus jogadores para um torneio que se vai realizar em 2024 [a Taça das Nações Africanas]."

Aprendizagem: "O Mundial permite-nos aprender a não cometer os erros dos primeiros jogos, sobretudo quando penso logo naquela jornada inaugural [derrota com a Suíça por 1-0], que faz com que a nossa dor seja um pouco maior. É uma pena e há esse pequeno arrependimento, mas temos de ver as coisas de outra maneira. Estou bastante orgulhoso destes atletas."

Histórico: "Nem sabia que era uma vitória tão histórica. Somos um dos países africanos que mais vezes participou em Mundiais e agora vencemos o Brasil. Parabéns aos meus jogadores, que foram uns guerreiros. É uma pena pararmos por aqui, mas ser eliminado faz parte."