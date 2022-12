Baixa de peso em Marrocos: Aguerd deve falhar jogo com Portugal

Central foi titular em três dos quatro jogos de Marrocos no Mundial do Catar. Saiu lesionado do encontro dos oitavos e não jogou prolongamento, sequer

Nayef Aguerd, central do West Ham, deve falhar o duelo com Portugal, referente aos quartos-de-final do Mundial. O jogador está a contas com uma lesão no tendão.

De acordo com o jornal L'Équipe, o jogador não estará em condições mínimas de defrontar Portugal, devendo ser substituído por Jawad El-Yamiq.

Titular em três dos quatro jogos dos marroquinos no Catar, Aguerd saiu nos minutos finais da segunda parte diante da Espanha, falhando, assim, o prolongamento e o desempate por grandes penalidades.