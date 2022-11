Nasceu em Marrocos e mudou-se para os EUA: conheça o árbitro do Portugal-Gana

Ismail Elfath vai dirigir o encontro entre a equipa das Quinas e o Gana. Foi eleito o melhor árbitro da Major League Soccer

Ismail Elfath, de 40 anos, vai apitar o duelo entre Portugal e o Gana, o primeiro da seleção de Fernando Santos no Campeonato do Mundo do Catar.

Norte-americano de nacionalidade, o juiz nasceu em Marrocos e passou lá toda a infância e adolescência, viajando para os Estados Unidos, apenas, aos 18 anos. Por lá ficou, entrando no futebol através do mundo da arbitragem.

Estreou-se na MLS há uma década e pela principal divisão de futebol nos Estados Unidos ficou, solidificando-se como um dos melhores árbitros e eleito mesmo o melhor de todos em dois dos últimos três anos.

Elfath já dirigiu um jogo de Portugal, também num Mundial, mas de sub-20, nunca apitando um duelo da Seleção A, que se estreia esta quinta-feira, diante do Gana, a partir das 16h00.