"Não vou andar à luta com o Vertonghen, ele é maior do que eu", aponta Hazard

Hazard suaviza a polémica em torno da seleção da Bélgica. Imprensa adiantou que o clima nos red devils não é nada agradável.

Eden Hazard e Thibaut Courtois falaram, esta terça-feira, em conferência de imprensa, e foram confrontados com as notícias que dão conta de um suposto mal-estar no seio da seleção da Bélgica. O avançado do Real Madrid suavizou a situação e fez uma piada com Vertonghen, defesa-central que passou pelo Benfica.

"No balneário não se passa nada. Só o treinador é que falou. Ontem conversámos todos, mas claro que não vou andar à luta com o Vertonghen, ele é maior do que eu! Os jogadores conhecem-me. O Vertonghen perguntou-me se eu tinha dito que ele estava velho. Eu ri-me e disse-lhe que já não é tão rápido. Ele concordou. Os meus companheiros conhecem-me, gosto de me rir", adiantou.

O guarda-redes dos merengues também comentou e disse que caso se descubra a identidade da pessoa que passou a informação à imprensa sobre o alegado clima agreste, a mesma sairá do grupo.