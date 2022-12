"Não somos uma geração dourada, não ganhámos nada"

Declarações de Thibaut Courtois, após a eliminação da Bélgica do Mundial'2022.

A Bélgica não passou da fase de grupos do Mundial'2022, tendo sido eliminada na quinta-feira, após ter empatado 0-0 diante da Croácia, na última jornada do Grupo F do torneio.

Após a partida, o guarda-redes Thibaut Courtois não escondeu a desilusão, afirmando que a atual geração não merece ser descrita como "dourada".

"Estivemos irreconhecíveis no Europeu [2020] e neste Mundial, foi embaraçoso. Veremos o que acontece, quem fica e quem sai. O futebol anda rápido e em março já vamos ter jogos de qualificação para o Europeu [2024]. É difícil dizer que somos a geração dourada [da Bélgica] quando não ganhámos nada", afirmou, na zona de entrevistas rápidas.

Leia também Benfica Alemães dizem que Rui Costa entrou em cena por promessa do Hamburgo David Leal da Costa, 16 anos, é uma promessa do clube alemão, chamado já aos sub-17 da Alemanha, que está a atrair interessados por terminar contrato no final da época.

"Não somos uma geração dourada, somos uma geração com muito talento e com grandes jogadores que jogam pela Europa fora. Mostrámos na Rússia, em 2018, que fomos uma Bélgica que sabe jogar bom futebol", acrescentou o guardião do Real Madrid.

Courtois disse ainda que pretende marcar presença no Mundial de 2026, que será disputada na América do Norte.

"Sim, é o meu objetivo. Ainda temos uma boa geração e há jogadores que vão juntar-se. Espero que seja uma boa altura quando decidir deixar de jogar pelos "diabos vermelhos", não como agora", apontou.