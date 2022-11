"Não sei se vou continuar como selecionador do Catar"

Declarações do selecionador catari Félix Sánchez Bas no final do encontro Países Baixos-Catar (2-0), da terceira jornada do Grupo A do Mundial de 2022

Sobre o Mundial: "Conseguimos competir com as melhores seleções do mundo, mas infelizmente faltou transformar isso em resultados.

O futuro: "Sinceramente, não sei se vou continuar como selecionador do Qatar. Não depende de mim. A seleção do Qatar tem um plano a longo prazo, mas esse plano não depende da minha continuidade. Agora, vamos descansar alguns dias. Estes jogadores merecem esse descanso. Depois, vamos continuar a trabalhar e a planear o futuro".

Pedro Correia (jogador do Catar): "Esperamos que o próximo Campeonato do Mundo seja melhor. Defrontámos equipas muito fortes e não começámos bem o torneio. Fizemos o nosso melhor. Demos o máximo. Temos agora de seguir em frente e aprender com os erros".