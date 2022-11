"Não sei porque é que fui considerado homem do jogo. Talvez por causa do nome"

Kevin de Bruyne foi considerado o Homem do Jogo na vitória da Bélgica sobre o Canadá. Mas não entende porquê.

A Bélgica venceu o Canadá por 1-0, esta quarta-feira, com o único golo do encontro a ser apontado por Batshuayi, aos 44 minutos. Kevin de Bruyne, a grande figura da equipa, foi considerado o Homem do Jogo, mas mostrou que não concordo com a distinção.

Após um jogo que esteve longe de ser parecido ao nível que o médio costuma apresentar, o jogador do Manchester City defendeu que não merecia receber o prémio.

"Eu não acho que tenha feito um grande jogo. Não sei porque é que me deram o troféu [de Homem do Jogo]. Talvez seja por causa do nome [ser um jogador muito mediático]", atirou.