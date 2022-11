Declarações do jogador espanhol Carvajal no final do encontro Espanha-Alemanha (1-1), da segunda jornada do Grupo E do Mundial de 2022

Sobre o jogo: "As duas equipas queriam ganhar e ambas tiveram oportunidades para isso. O empate não é injusto para ninguém"

Alemanha arriscou: "A primeira parte foi muito equilibrada e, na segunda, marcámos primeiro e eles viram-se com pé e meio fora da competição. Arriscaram um pouco mais, fizeram substituições, meteram mais gente no ataque, o que nos dificultou a saída de bola e a ocasião do Marco [Asensio] para o 2-0 foi a chave. Se tivéssemos marcado, o jogo acabava, mas não aconteceu assim."

O jogo decisivo: "Não creio que haja dúvidas de que vamos jogar contra o Japão para ganhar".