Na véspera das meias-finais com Marrocos, França teve duas ausências no treino

Adrien Rabiot e Dayot Upamecano não treinaram às ordens de Didier Deschamps.

A um dia do jogo das meias-finais do Mundial'2022 contra Marrocos, a França registou duas ausências de peso no treino realizado esta tarde.

A Federação Francesa de Futebol (FFF) revelou que o médio Adrien Rabiot e o central Dayot Upamecano não treinaram às ordens do selecionador Didier Deschamps, tendo ambos efetuado trabalho de recuperação no ginásio, e estão em dúvida para o decisivo jogo, que será disputado amanhã (19h00).

Na segunda-feira, Upamecano já havia falhado o treino de "Les Bleus" devido a uma dor de garganta, ao passo que Rabiot está a lidar com uma constipação.