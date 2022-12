MVP do França-Marrocos antevê a final: "Contra Messi é diferente"

Antoine Griezmann foi eleito o melhor em campo no França-Marrocos

Griezmann não marcou na semifinal entre França e Marrocos (2-0), mas fez uma exibição completa, com intervenções decisivas no ataque e na defesa, que lhe valeu o prémio de melhor jogador em campo.

Depois, analisando a final contra a Argentina, perspetivou um jogo diferente: "Vamos preparar-nos para o jogo contra a Argentina amanhã. Quando uma equipa tem o Leo [Messi], é diferente. É uma equipa difícil. Vimos quase todos os jogos, sabemos como jogam. É uma equipa muito difícil, estão em grande forma, é um grupo que joga bem, como o nosso. Não vai ser uma partida fácil."

O atacante gaulês deu a entender que Rabiot estará em condições de voltar à equipa no domingo, para a final: "Adrien Rabiot enviou-nos uma mensagem antes e depois do jogo. Acho que ele estará em grande forma no domingo."

"Depois da partida contra a Bélgica [em 2018], eu estava a chorar... Agora estou mais focado, já estou a pensar no domingo, tenho os pés estão no chão. Teremos que estar focados, recuperar bem e preparar -nos bem. Os marroquinos impressionaram-me, trabalharam muito bem taticamente, defensivamente e ofensivamente. Causaram muitos problemas, o treinador percebeu isso e fez uma mudança. A entrada do Marcus Thuram pela esquerda fez-nos bem, passou a haver mais gente para ajudar o Theo a defender. Depois, o fato de termos marcado rápido abriu o jogo para nós de qualquer maneira e o segundo golo deu mais segurança e tranquilidade", acrescentou.