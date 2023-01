Musa croata recorda Mundial'2022: "Alguns jogadores mandaram-me mensagens..."

Ivana Knoll deu nas vistas durante os jogos da Croácia no Mundial'2022 e revelou ter sido recebido algumas mensagens de jogadores ao longo do torneio.

Ivana Knoll, modelo que deu nas vistas durante os jogos da Croácia no Mundial'2022, revelou este domingo ter recebido várias mensagens de jogadores ao longo do torneio.

"Lembro-me que alguns jogadores mandaram-me mensagens a dizer: 'Como estás, bla, bla, bla'. Alguns desses jogadores pediam-me desculpa na manhã antes dos jogos... Eu não respondia até que perdessem", contou ao site Barstool Sports.

A modelo não contou mais pormenores sobre essas mensagens, dando a entender que não entrou em grandes conversas com os tais jogadores.

Durante o Mundial'2022, em que a Croácia terminou no terceiro lugar, Knoll abordou o mediatismo de que estava a ser alvo, dizendo ao Daily Mail: "Gosto de me divertir com toda a gente. Suponho que gostem de mim porque sou atraente. Não me interessa conhecer ninguém aqui. A minha intenção é fazer as pessoas sorrir, só isso".