"Murro no monitor do VAR? Se me sancionarem, têm de prender o árbitro por nos afastar do Mundial"

Edinson Cavani recordou, na terça-feira, o episódio no final do Gana-Uruguai, do Mundial'2022, em que deu um murro no monitor do VAR, quando se dirigia para o balneário. A seleção azul celeste caiu na fase de grupos e o avançado não escondeu a frustração. Agora, voltou a comentar o incidente, deixando, novamente, críticas à arbitragem liderada por Daniel Siebert.

"Se me sancionarem por derrubar o monitor do VAR, então vão ter de prender o árbitro por nos ter afastado do Mundial. Foram erros que, com VAR, com todas as câmaras e todos os árbitros que estão pode detrás, não podem acontecer", atirou o jogador do Valência, em declarações ao programa "El Larguero", da rádio espanhol Cadena SER.

Na altura, a FIFA abriu um processo disciplinar a Cavani, bem como a Giménez, Godín e Muslera. "Claro que me preocupa uma possível sanção, porque ficaria de fora do meu clube e da minha seleção. Mas são coisas que acontecem. Têm de se colocar um pouco ao lado do futebolista, não apenas do árbitro, do futebolista. E ver o que aconteceu e por que razão as coisas aconteceram daquela forma", proferiu, à margem da antevisão ao jogo da meia-final da Supertaça de Espanha, diante do Real Madrid (19h00 desta quarta-feira, em Riade).

Recorde o momento em causa: