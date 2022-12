"Mundial'2030? Portugal e Espanha podem organizar o de 2034, por exemplo"

Presidente da CONMEBOL pressiona no Catar a FIFA para que seja a América do Sul a organizar o Mundial de 2030

Portugal e Espanha apresentaram uma candidatura conjunta para organizar o Mundial de 2030, à qual se juntou depois a Ucrânia, mas a CONMEBOL está a pressionar a FIFA para desviar para a América do Sul o evento em questão. A candidatura vencedora será conhecida em 2024.

A candidatura sul-americana conta com Uruguai, Argentina, Paraguai e Chile como países organizadores.

Há uma emana, a Arábia Saudita negou estar a planear uma candidatura de três continentes, com Grécia e Egito. Antes, a China e a Inglaterra foram possibilidades, mas saíram de cena também. Chegou a falar-se também de Marrocos, mas nada avançou.

"Se o Mundial de 2030 for noutro lugar, vamos perder uma oportunidade histórica de festejar o centenário do Mundial. É um direito legítimo que se apresentem, mas Espanha e Portugal podem perfeitamente organizar o Mundial de 2034, por exemplo. O centenário do Mundial só vai existir uma vez", afirmou Alejandro Domínguez, presidente da CONMEBOL, no Catar.