Mundial'2022: Países Baixos e Senegal seguem para os oitavos

Países Baixos e Senegal venceram na derradeira jornada do Grupo

Países Baixos e Senegal são as duas seleções do grupo A apuradas para os oitavos de final do Mundial'2022. Pelo caminho ficam Costa Rica e Catar. A seleção catari é a pior dá história de entre os países organizadores, não somando qualquer ponto na primeira fase de um campeonato do Mundo.

Esta terça-feira, os Países Baixos venceram o Catar, por 2-0; enquanto o Senegal bateu o Equador, por 2-1.

Na classificação, a Holanda (sete pontos) e o Senegal (seis) conseguiram os dois primeiros lugares e juntaram-se nos oitavos a França, Brasil e Portugal, apurados após duas rondas, enquanto o Equador foi eliminado ao ser terceiro (quatro).

