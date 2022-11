Mundial'2022: jogador do Sporting nos convocados do Gana, adversário de Portugal

Já é conhecida a lista de 26 convocados da seleção do Gana e Fatawu, avançado do Sporting, figura entre os eleitos.

A lista de convocados da seleção do Gana para o Mundial'2022 foi divulgada esta segunda-feira. Issahaku Fatawu, avançado que atua no Sporting, é um dos 26 eleitos pela equipa que vai defrontar Portugal na fase de grupos.

Fatawu chegou esta época aos leões e já fez seis jogos sob o comando de Rúben Amorim. Tem 13 internacionalizações pela seleção africana.

A comitiva é liderada por André e Jordan Ayew, os jogadores com mais nome desta seleção africana, assim como o médio Thomas Partey. Na lista dos ganeses está também Iñaki Williams, avançado do Atlhetic Bilbau, enquanto o seu irmão, Nico, que atua igualmente no emblema basco, também vai estar no Campeonato do Mundo, mas a defender as cores da Espanha.

O Gana integra o Grupo H juntamente com Portugal, Uruguai e Coreia do Sul, de Paulo Bento, e é o primeiro adversário da seleção lusa na prova, em 24 de novembro.

Confira a lista:

Guarda-redes: Manaf Nurudeen, Danlad Ibrahim e Lawrence Ati Zigi;

Defesas: Denis Odoi, Tariq Lamptey, Alidu Seidu, Daniel Amartey, Joseph Aidoo, Alexander Djiku, Mohammed Salisu, Abdul-Rahman Baba e Gideoh Mensah;

Médios: Andre Ayew, Thomas Partey, Elisha Owusu, Salis Abdul Samed, Mohammed Kudus e Daniel Kofi Kyereh;

Avançados: Daniel Barnieh Afriyie, Kamal Sowah, Issahaku Abdul Fatawu, Osman Bukari, Iñaki Williams, Jordan Ayew e Kamaldeen Sulemana.