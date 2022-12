Argentina e França dão este domingo por encerrado o 22.º campeonato mundial. Em causa está também a supremacia continental.

Argentina e França discutem este domingo, no Catar, a 11.ª final da história entre seleções europeias e sul-americanas. O resultado é desnivelado, com um 7-3 a favor do lado de lá do Atlântico, o que fica principalmente a dever-se aos resultados dos primórdios da competição.