Mundial'2022: Catar inicia desmontagem do Estádio 974

O Estádio 974 começou esta terça-feira a ser desmontado, um dia depois de ter acolhido o sétimo e último jogo do Campeonato do Mundo de futebol de 2022, para dar lugar a zonas verdes e de lazer.

A vitória de Brasil frente à Coreia do Sul, por 4-1, para os oitavos de final do Mundial'2022, foi o derradeiro jogo do estádio, que acolheu outros seis jogos da competição, entre os quais a estreia de Portugal frente ao Gana, por 3-2, em 24 de novembro, para o Grupo H.

O recinto foi construído a partir de 974 contentores marítimos, tendo sido batizado desta forma com o indicativo telefónico do país (00974), sendo o primeiro dos três da competição que vão desaparecer depois dos "oitavos".

Durante a manhã desta terça foram retiradas todas as lonas e grelhas que circundavam o estádio, enquanto eram limpas as zonas adjacentes, num processo que decorre antes mesmo do fim do Mundial2022.

A obra teve um custo estimado de 300 milhões de euros e tornou-se o primeiro estádio desmontável da história dos Mundiais, que permite que seja montado e desmontado rapidamente.