Muitas detenções e confusão na Bélgica e Países Baixos devido à qualificação de Marrocos

Detenções na Bélgica e Países Baixos devido a distúrbios de adeptos pela vitória de Marrocos sobre a Espanha.

As autoridades da Bélgica e dos Países Baixos procederam na terça-feira a dezenas de detenções em cidades dos dois países, no seguimento da qualificação de Marrocos para os quartos de final do Mundial'2022.

As celebrações da vitória da seleção marroquina sobre a Espanha no Mundial do Catar (0-0, 3-1 nas grandes penalidades) começaram de maneira festiva em Bruxelas, mas acabaram por terminar em incidentes, com 119 detidos, segundo um porta-voz da polícia.

Nos festejos na Bélgica, onde existe uma grande comunidade marroquina, os adeptos, sobretudo na zona da Gare du Midi, incendiaram caixotes e lançaram objetos contra a polícia, que respondeu com gases lacrimogéneos.

Também nos Países Baixos, a polícia neerlandesa deteve pelo menos 55 pessoas em diferentes cidades, a sua maioria em Roterdão, também por distúrbios, com os adeptos a lançarem objetos, fogos de artifício, bicicletas e a insultarem os agentes da autoridade.

"Depois da vitória de Marrocos, um grande número de adeptos saiu à rua para celebrar e a grande maioria comportou-se corretamente", sublinhou a polícia, apesar dos distúrbios em Roterdão, Amesterdão e em Haia.

Com a vitória diante da Espanha, já no desempate nas grandes penalidades, com duas defesas do guarda-redes Bono e uma bola de Sarabia ao poste, Marrocos vai defrontar no sábado, nos quartos de final do Mundial'2022, a seleção portuguesa.

Portugal e Marrocos defrontam-se no sábado a partir das 15h00.