Modric, o feito da seleção croata no Mundial e uma certeza aos 37 anos

Modric e a medalha alcançada no Catar

Médio não fecha a porta à continuidade, mas outro Mundial parece impossível.

Luka Modric admite que o Mundial do Catar será o último da carreira, mas não fecha a porta à continuidade na seleção croata. O médio de 37 anos esteve em grande foco na prova, ajudando a seleção a alcançar o pódio, após o triunfo por 2-1 contra Marrocos, encontro realizado neste sábado.

"Pode ser o meu último Mundial, mas não posso dizer nada. Vamos ver o que acontece no futuro, mas, pelo menos, quer continuar até à Liga das Nações", afirmou.

A final four da prova, recorde-se, disputa-se entre 14 e 18 de junho. Além da Croácia, Espanha, Países Baixos e Itália são as outras seleções presentes.

"Celebrámos porque ganhar duas medalhas [Croácia foi finalista em 2018] é muito importante para nós. Já não se pode dizer que a Croácia alcança algo a cada 20 anos. Pusemos a Croácia no mapa. Confirmámos que temos uma grande seleção e com um futuro muito bom", rematou.

No jogo deste sábado, de atribuição do terceiro lugar, Josko Gvardiol, aos sete minutos, e Mislav Orsic, aos 42, apontaram os tentos dos croatas, enquanto Achraf Dari apontou, aos nove, o tento da seleção marroquina, a primeira africana a atingir as meias-finais.