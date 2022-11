Modric e as palavras de Ronaldo: "Se é isso que é preciso para ganhar..."

Craque português, em entrevista a Piers Morgan, admitiu até terminar a carreira. Mas para isso, é preciso uma final de sonho no Mundial.

Cristiano Ronaldo admitiu recentemente que até poderia terminar a carreira após o Mundial do Catar, caso o vencesse com a camisola do seleção portuguesa, numa declaração que foi esta terça-feira comentada por Modric.

O médio croata, que jogou com o português no Real Madrid, também admite essa possibilidade, com humor à mistura. "Se é isso que é preciso para ganhar, então direi adeus. Damos sempre tudo quando usamos esta camisola e espero que os adeptos fiquem satisfeitos connosco. Vamos dar o nosso melhor", disse.

A Cróacia defronta Marrocos às 10h00 de quarta-feira, em jogo do Grupo F, onde também estão Bélgica e Canadá.