Missão possível em 64 capítulos: "influencer" brasileiro prometeu ver todos os jogos ao vivo

Lucas Tylty, "influencer" brasileiro, prometeu assistir ao vivo a todas as partidas do Mundial do Catar e já bateu o anterior máximo (31), estabelecido em 2010, na África do Sul.

Na última segunda-feira, enquanto Portugal carimbava o apuramento para os oitavos de final do Mundial"2022, com a vitória (2-0) sobre o Uruguai, fazia-se história nas bancadas do Estádio Lusail. Lucas Tylty, "influencer" brasileiro, de 26 anos, quebrou, nesse mesmo encontro, o recorde de mais jogos vistos ao vivo numa só edição da competição: foi o 32.º, superando os 31 do sul-africano Thulani Ngcobo, em 2010.