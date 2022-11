Ministro da Cultura não vai ao Mundial: "O meu lugar no futebol é no Estádio da Luz"

Pedro Adão e Silva, entrevistado pelo semanário Expresso, garante que não vai ao Mundial'2022 nem que a Seleção Nacional alcance a final

Pedro Adão e Silva, ministro da Cultura, garante que não se deslocará ao Catar, nem que a Seleção Nacional alcance a final do Mundial'2022.

"Não vou ao Catar mesmo que a seleção chegue à final", disse, entrevistado pelo semanário Expresso.

"Suspendi a minha carreira de comentador desportivo, mas tive a oportunidade de me manifestar sobre o que achava do Mundial no Catar, quando ainda não se falava sobre o tema. Tenho um ceticismo profundo e estrutural contra as instâncias que dirigem o futebol mundial", acrescentou Pedro Adão e Silva.

"Seria difícil conciliar a minha agenda, depois vou ao futebol quase todas as semanas desde que nasci. O meu lugar no futebol é no Estádio da Luz", acrescentou o membro do Governo liderado por António Costa.

