Milhares de adeptos marroquinos vão ver o jogo com a França de graça

A Federação Marroquina de Futebol ofereceu 13 mil bilhetes aos adeptos.

A Federação Marroquina de Futebol (FRMF) ofereceu 13 mil bilhetes, sem qualquer custo, a adeptos marroquinos que queiram assistir à partida da seleção contra a França, na quarta-feira (19h00), relativa às meias-finais do Mundial'2022.

De acordo com a rádio francesa RMC Sport, milhares de adeptos marroquinos passaram esta manhã nas imediações do estádio Al-Janoub, em Doha, Catar, para levantarem o respetivo bilhete gratuito para o jogo, sendo que as filas de espera já começaram a ser formadas desde a noite de segunda-feira.

Segundo a mesma fonte, a principal companhia aérea de Marrocos, Royal Air Maroc, decidiu operar cerca de 30 voos dedicados ao transporte exclusivo de adeptos marroquinos entre Casablanca e Doha durante hoje e amanhã.

Espera-se assim que Marrocos, tal como sucedeu frente a Espanha (1-0 no desempate por grandes penalidades) e Portugal (1-0), conte com um grande apoio nas bancadas diante da campeã em título, algo que também tem sido muito elogiado pelo próprio selecionador, Walid Regragui.