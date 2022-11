Mexicanos deram espetáculo nas bancadas, mas acabaram visados por homofobia

Apoio foi visível e um dos destaques no empate sem golos diante da Polónia, mas um cântico em específico levou a aviso

O empate a zero entre o México e a Polónia ficou marcado pelo forte apoio dos adeptos mexicanos nas bancadas. O ruído foi claro, o calor humano muito, mas tudo acabou num aviso sobre um cântico homofóbico.

"El que no salta es polaco maricón" (quem não salta é um polaco gay) ouviu-se desde as bancadas por parte dos mexicanos, com o sistema de som do estádio a passar a mensagem de condenação do mesmo cântico e pedido aos adeptos para que o parassem de cantar.

Até ao momento, não foi declarado nenhum castigo oficial à seleção do México devido ao uso deste cântico, apesar dos avisos no estádio quanto ao caráter discriminatório do mesmo.