Messi ultrapassa Ronaldo e tem a publicação com mais 'gostos' de sempre

Fotografia do astro argentino, com a taça de campeão do Mundo, ultrapassou a barreira dos mais de 41 milhões que tinham gostado da publicação de CR7 a jogar xadrez com o arqui rival

Lionel Messi tem a publicação de um desportista com mais 'gostos' de sempre. A publicação do argentino com a taça de campeão do Mundo na mão passou a barreira dos 42 milhões no Instagram.

O post de Cristiano Ronaldo a jogar xadrez com o grande rival, antes do Mundial, chegou a mais de 41 milhões de 'likes', mas, com pouco mais de 12 horas, a fotografia de Messi já ultrapassou os 42 milhões.

A publicação com mais 'gostos' de sempre na rede social já referida continua a ser a de um ovo, com mais de 56 milhões de 'likes'.

Lionel Messi's World Cup Instagram post has become the most liked post by a sportsperson, overtaking Cristiano Ronaldo's post of himself and Messi playing chess pic.twitter.com/Y197GvHBqS - ESPN FC (@ESPNFC) December 19, 2022