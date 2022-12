Messi supera Pelé em Mundiais, Mbappé iguala o antigo astro brasileiro

Craque argentinou passou a ter 13 remate certeiros em edições da maior prova mundial de seleções.

Lionel Messi, com um bis na final, subiu ao quarto lugar do ranking dos melhores marcadores em Mundiais de futebol, superando o brasileiro Pelé, que o francês Kylian Mbappé igualou, com um hat-trick.

No que terá sido a sua despedida da competição, Messi passou a contar 13 tentos em Mundiais, ao 26.º jogo - para bater o recorde de 25 do alemão Lothar Matthaus -, ao faturar aos 23 minutos, de grande penalidade, e já no prolongamento, aos 108.

Com os dois golos, o argentino fechou com sete a edição de 2022, depois de só ter conseguido seis nas quatro primeiras participações: um em 2006, nenhum em 2010, quatro em 2014, rumo à sua primeira final, perdida, e um em 2018.

Na tabela dos goleadores, Messi igualou o francês Just Fontaine, que marcou os seus 13 golos em 1958, ficando apenas atrás dos alemães Miroslav Klose (16) e Gerd Müller (14) e do brasileiro Ronaldo, que está entre os dois germânicos (15).

Em 2022, o 10 argentino faturou na estreia, de penálti, no desaire por 2-1 com a Arábia Saudita e, no segundo jogo, marcou e assistiu face ao México (2-0), para, no fecho da fase de grupos, com a Polónia (2-0), falhar um penálti, ainda com 0-0.

Nos oitavos de final, Messi inaugurou o marcador face à Austrália (2-1), nos "quartos", marcou aos Países Baixos (4-3 nos penáltis, após 2-2 nos 120 minutos), de grande penalidade, e, nas "meias" (3-0 à Croácia), voltou a faturar de penálti e a assistir.

Neste domingo, na final com a França (4-2 nos penáltis, após 3-3 nos 120 minutos), somou o primeiro bis, com a ajuda de mais uma grande penalidade.

Apesar de ter somado sete golos, mais do qualquer jogador nas últimas quatro edições, Messi não foi o melhor marcador do Catar'2022, batido pelo francês Kylian Mbappé, que logrou um "hat-trick" na final, com golos aos 80, 81 e 118 minutos, o primeiro e o último na transformação de penáltis.

Com os três golos, Mbappé somou oito em 2022, igualando o registo do brasileiro Ronaldo em 2002, o que, somados aos quatro de 2018, o colocam com 12 em Mundiais, em 14 jogos, igualado no sexto posto com o "rei" Pelé, o único tricampeão mundial.

Em 2022, o gaulês marcou um golo à Austrália (4-1) e dois à Dinamarca (2-1), na fase de grupos, dois à Polónia (3-1), nos oitavos de final, e fechou hoje com um hat-trick.

Mbappé foi o segundo a lograr três golos num jogo na edição de 2022, depois do português Gonçalo Ramos, no 6-1 à Suíça, nos oitavos de final, e também o segundo a lográ-lo numa final de um campeonato do Mundo.

O jovem avançado gaulês replicou o feito do inglês Geoff Hurst, que, na final de 1966, em Wembley, marcou três dos quatro golos, dois deles no prolongamento, com que a seleção da casa bate a RFA por 4-2. Mbappé acabou, porém, derrotado.