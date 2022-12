Messi sobre a polémica com camisola do México: "Nunca faltei ao respeito a ninguém"

Argentino foi ameaçado pelo pugilista Canelo Álvarez devido a um pisão numa camisola do México. Foi um "mal entendido", referiu Messi.

Depois da vitória por 2-0 sobre a Polónia, na quarta-feira, Lionel Messi falou à comunicação social e esclareceu uma das polémicas que surgiu após o triunfo da Agentina sobre o México. Ao comemorar essa vitória diante dos mexicanos, o avançado do PSG terá calcado, sem reparar, uma camisola da seleção adversária que estava no chão do balneário. Ao ver o que aconteceu, o pugilista mexicano Canelo Álvarez ameaçou La Pulga.

Messi defendeu-se dizendo que foi um "mal entendido" e que não faltou ao respeito ao México.

"Já vi que o Canelo se desculpou. Foi um mal entendido. Quem me conhece sabe que nunca faltei ao respeito a ninguém. Faz parte das regras do balneário deixar a camisola ali. Não há nada mais. Não tenho que pedir desculpas, porque não faltei ao respeito a ninguém. Nem às pessoas do México nem à seleção. Não se passou nada", adiantou.