Messi sobe ao pódio de jogadores com mais jogos em Mundiais. A liderança está perto

Redação com Lusa

Lionel Messi no pódio dos jogadores com mais jogos em Mundiais.

Lionel Messi ascendeu, este sábado, ao pódio dos futebolistas com mais encontros disputados em Mundiais, ao somar o 23.º face à Austrália, nos oitavos de final da edição de 2022, em Al Rayyan.

Titular pela quarta vez em outros tantos embates da formação albi-celeste no Catar, o 10 argentino igualou no terceiro posto da história da competição o italiano Paolo Maldini, que cumpriu 23 embates entre 1990 e 2002.

O atual jogador do Paris Saint-Germain, de 35 anos, está agora apenas atrás dos alemães Miroslav Klose, que somou 24, de 2002 a 2014, e Lothar Matthäus, líder da tabela, com 25, somados entre as edições de 1982 e 1998.

No Catar, Messi pode ainda cumprir um máximo de três encontros, o que, a suceder, o colocará isolado no topo da lista dos futebolistas com mais jogos em Mundiais.

O argentino cumpriu três jogos em 2006 (um golo e uma assistência), cinco em 2010 (uma assistência), sete em 2014 (quatro golos e uma assistência), quatro em 2018 (um golo e duas assistências) e vai no quarto em 2022, somando, para já, dois golos e uma assistência.

Com 20 jogos, depois de ter participado dos três de Portugal na fase de grupos, Cristiano Ronaldo segue no grupo dos oitavos, podendo chegar aos 24.

O encontro entre a Argentina e a Austrália, o segundo dos oitavos de final do Mundial de 2022, decorre em Al Rayyan.