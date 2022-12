Messi recebe oferta milionária pelo "bisht" que usou ao levantar a taça do Mundial

Membro do parlamento de Omã ofereceu um milhão de dólares (cerca de 939 mil euros)

Ahmed Al Barwani, advogado e membro do parlamento de Omã, ofereceu um milhão de dólares (939 mil euros) para ter o Bisht que Messi vestiu no momento em que levantou a taça de vencedor do Mundial do Catar.

"Caro amigo Messi, do sultanato de Omã dou-te os parabéns pela conquista do Mundial. Fiquei deslumbrado quando o príncipe Tamim ben Hamad Al Thani te vestiu com o bisht árabe, símbolo da magnanimidade e da sabedoria. Ofereço-te um milhão de dólares para me daresesse bisht", escreveu Ahmed Al Barwani.

O facto de Messi ter levantado a taça com o bisht vestido gerou polémica, mas na região ficaram, pelos vistos, deliciados ao ver o capitão da Argentina a exibir um modelo tão exuberante de uma vestimenta tradicional para eventos especiais e que é símbolo de estatuto.