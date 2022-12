Messi não se treinou, mas não assusta e é esperado na final

Capitão da Argentina fez apenas trabalho de ginásio, a três dias da final. Também foram poupados De Paul, Dibu Martínez, Mac Allister e Otamendi

A seleção da Argentina votou esta quinta-feira aos treinos, após gozar um dia de folga depois de eliminar a Croácia, e a nota de maior destaque foi a ausência de Leo Messi, que ficou a fazer trabalho específico no ginásio.

No entanto, a condição física do avançado não preocupa e espera-se que esteja na final, contra a França, no domingo.

Di María treinou sem limitações e na Argentina especula-se que seja na final que recupere a titularidade, que Scaloni deu nas últimas partidas a Paredes, um jogador mais defensivo e que libertava o benfiquista Enzo Fernández para aparecer em zonas mais adiantadas.

De Paul, Mac Allister e Dibui Martínez também não subiram ao relvado, mas também não preocupam. Otamendi também foi poupado e ficou a ver o treino ao lado de Aguero.