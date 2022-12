Messi não se retira da seleção: "Quero continuar a jogar como campeão"

Declarações do craque argentino, no final do encontro com a França

Lionel Messi não diz adeus à seleção. O craque argentino quer continuar a representar a equipa das Pampas.

"Não me vou retirar da seleção argentina. Quero continuar a jogar como campeão", informou o craque, depois da final do Campeonato do Mundo.

Pela primeira vez na sua carreira, Lionel Messi conquistou o Campeonato do Mundo, após triunfo nas grandes penalidades diante da França.