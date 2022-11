Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Redação com Lusa

Declarações de Tata Martino, selecionador do México, após a derrota com a Argentina (2-0) na segunda jornada da fase de grupos do Mundial'2022.

Messi: "Cometemos um pequeno erro e o Messi marcou. Depois, o segundo golo fez-nos mal. Messi não precisa de cinco minutos para te fazer mal, nem mesmo de 30 segundos. Messi teve um espaço quando marcou, porque cometemos um erro, mas penso que ele não teve muitos espaços durante o jogo."

Apuramento: "Enquanto tivermos hipóteses [de apuramento para os oitavos de final], vamos tentar. A Arábia Saudita terá de ganhar o jogo e nós também. Eles terão de marcar, e nós também. Na vida e no futebol, devemos estar preparados para aproveitar as ocasiões. A minha equipa continua a ter hipóteses, mesmo que seja difícil."

Cabeça erguida: "Saímos de cabeça erguida, frente a um grande adversário, e tenho a certeza de que vamos dar tudo no próximo jogo. Impedimos a Argentina de ter ocasiões durante uma hora. Jogámos como jogámos, com dois atacantes rápidos na frente, porque achámos que era a melhor forma de contrariar a Argentina. Não tivemos o êxito que julgávamos, porque falhámos os últimos passes."

Desilusão: "Vivemos para isto há um ano e meio, e sei como as pessoas se estão a sentir."