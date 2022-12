Messi-Mbappé "dentro" do Argentina-França: deste duelo vai sair "The Best"

Triunfo na final do Mundial'2022, entre Argentina e França, vai decidir muitas lutas entre Messi e Mbappé, como a distinção de melhor do mundo.

É a final dentro da final: Messi e Mbappé foram nomes maiores deste Mundial e um deles irá acabar o dia a celebrar a conquista da prova. Se no caso do explosivo avançado francês seria a segunda consecutiva (dado impressionante aos 23 anos), já no que respeita ao capitão da Argentina significaria o fim com chave de ouro de um livro que já vai em cinco edições, pois o próprio já admitiu que este será o seu último Campeonato do Mundo.

Votação será referente à época 2021/22 e à primeira metade da atual, de modo a apanhar o inédito Mundial de outono. Os astros de Argentina e França são assim os grandes candidatos ao prémio da FIFA.

Além do troféu mais desejado a nível coletivo, porém, a vitória no Catar poderá alavancar igualmente a candidatura de ambos à conquista de dois prémios individuais: o "The Best", que será entregue a 27 de Fevereiro e tem em conta a época de 2021/22 e a primeira metade da corrente temporada, e a "Bola de Ouro", referente à época em curso e que será entregue em Setembro/Outubro de 2023. A grande competição de seleções tem sempre um peso enorme na votação para ambos os troféus, embora seja necessário esperar também pelo fim da Liga dos Campeões, a outra prova que influencia decisivamente as votações.

No PSG, tanto Messi (já com sete prémios de melhor do mundo) como Mbappé (ainda à procura do primeiro) vêm fazendo uma boa temporada. Ali, o francês reclama o maior protagonismo, como se pode ver num detalhe tão simples como é a questão de quem marca os penáltis, um privilégio que só há pouco tempo aceitou dividir com Neymar; em contexto de seleção, como se sabe, Messi assume essa responsabilidade, como já aconteceu quatro vezes no Catar (concretizou três).

No Mundial, o argentino leva ligeira vantagem estatística: mais minutos, mais assistências, mais remates enquadrados, mais faltas sofridas e mais oportunidades criadas. Messi, aliás, tornar-se-á hoje o jogador com mais jogos na história da prova (26, superando Matthaus) e muito provavelmente com mais minutos (tem por agora 2194, contra os 2217 de Paolo Maldini). Mbappé, por seu lado, já vai com 13 jogos e nove golos em apenas duas participações - torna-se até assustador pensar que números conseguirá alcançar ao longo da carreira.

Este domingo, os colegas de clube entrarão em campo com a camisola 10 do respetivo país nas costas e a certeza de que, em caso de vitória, marcarão ainda mais o seu nome na história do jogo.