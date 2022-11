Messi junta-se a Matthäus, Carvajal e Rafa Márquez. Ronaldo e Guardado à espreita

Lionel Messi é o quarto jogador a disputar jogos em cinco Mundiais.

Lionel Messi tornou-se, esta quarta-feira, o quarto futebolista da história a disputar jogos em cinco Mundiais, ao começar o encontro de estreia da Argentina na fase final do Mundial'2022, face à Arábia Saudita, em Lusail.

Messi, que se estreou na edição de 2006 e também representou a Argentina em 2010, 2014 e 2018, junta-se nesta restrita lista ao alemão Lothar Matthäus e aos mexicanos Antonio Carvajal e Rafael Márquez.

O guarda-redes Carvajal foi o primeiro a jogar em cinco mundiais, de 1950 a 1966, seguindo-se o médio Matthäus, que atuou de 1982 a 1998. Depois, o central Rafa Marquéz também disputou encontros em cinco fases finais, de 2002 a 2018.

O argentino, que foi companheiro de equipa de Marquéz no Barcelona de 2003/04 a 2009/10, cumpriu três jogos em 2006 (um golo e uma assistência), cinco em 2010 (uma assistência), sete em 2014 (quatro golos e uma assistência) e quatro em 2018 (um golo e duas assistências).

Com a participação no jogo de hoje com a Arábia Saudita, Messi, que inaugurou o marcador, aos 10 minutos, de penálti, é o quarto a disputar jogos em cinco mundiais e ascende ao "top 10" de jogadores com mais encontros em fases finais, ao somar o 20.º.

O argentino iguala, no sétimo posto da tabela, os registos do polaco Lato (1974/82), do brasileiro Cafu (1994/2006), dos alemães Schweinsteiger e Lahm (2006/14) e do seu compatriota Javier Mascherano (2006/18).

Recordista de jogos entre os jogadores presentes no Mundial'2022, Messi, que acumula sete golos e cinco assistências, pode mesmo isolar-se no topo, superando os 25 jogos de Matthäus, caso dispute o máximo possível de sete jogos.

No que respeita a jogos em cinco Mundiais, mais dois jogadores podem replicar Messi no Mundial de 2022, o mexicano André Guardado e o português Cristiano Ronaldo.

O México defronta ainda hoje a Polónia, em encontro do Grupo C, enquanto Portugal mede forças na quinta-feira com o Gana, para o Grupo H.

O encontro entre a Argentina e a Arábia Saudita, que decorre em Lusail, é da primeira jornada do Grupo C.