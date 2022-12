Messi junta-se a Eusébio e fica a um golo de outro argentino

Redação com Lusa

Lionel Messi juntou-se a Eusébio no 14.º lugar dos melhores marcadores da história dos Mundiais de futebol, ao marcar à Austrália (2-1) o seu primeiro golo em fases a eliminar da prova.

Ao 23.º jogo em Mundiais - juntou-se ao italiano Paolo Maldini no terceiro lugar do "ranking" -, Messi chegou aos nove tentos, registo mítico que o "rei" dos marcadores lusos logrou em apenas uma edição, e seis encontros, em 1966.

Messi, que chegou ao Catar com apenas seis golos em Mundiais (um em 2006, quatro em 2014 e um em 2018), já tinha faturado em 2022 frente à Arábia Saudita (1-2) e ao México (2-0), falhando apenas face à Polónia (2-0), jogo em que desperdiçou um penálti.

O jogador argentino colocou-se a um escasso golo do top 8 composto por um sexteto, no qual se encontra o seu compatriota Gabriel Batistuta, que, com 10 golos, é o melhor marcador dos sul-americanos na competição.

Messi está atrás de Batistuta em Mundiais, mas não na seleção argentina, em que lidera destacado, com 94 golos, em 169 jogos, incluindo 13 nos derradeiros sete encontros.

Na carreira como sénior, o argentino, de 35 anos, soma 816 golos, em 1.055 jogos, incluindo os registos pelas equipas B e C do FC Barcelona e as seleções sub-20 e sub-23 da Argentina, ao serviço das quais venceu o Mundial sub-20 e os Jogos Olímpicos.

Contando apenas os encontros pelas equipas principais de FC Barcelona (778 jogos) e Paris Saint-Germain (53) e pela principal seleção argentina (169), Messi cumpriu o encontro 1.000, "coroado" com o golo 789.