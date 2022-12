"Messi foi sempre assim, com vontade de calar a boca daqueles que falam cedo demais"

Javier Pastore lembrou o "caráter" e a "vontade de ganhar" do compatriota

Javier Pastore disse, este sábado, que acredita que Lionel Messi está pronto para ajudar a seleção argentina na conquista do Campeonato do Mundo, no Qatar, e, desta maneira, silenciar as críticas de que sempre foi alvo.

Em entrevista à estação televisiva francesa RMC Sport, o internacional argentino, que joga no Elche, elogiou a maturidade do compatriota.

"Todos os jogadores querem mostrar algo mais. Por vezes ele esteve... Não diria enervado, mas sabia como falar antes dos jogos. Ele foi sempre assim, com o seu caráter, a sua vontade de ganhar, de calar a boca daqueles que falam cedo de mais", disse.

"Em 2010, tinha 22 ou 23 anos e já jogava um futebol extraordinário, mas era um rapaz. Agora, é um homem e sabe do que é que a Argentina precisa. E, ao dia de hoje, a Argentina precisa dele", disse ainda o ex-companheiro de equipa de La Pulga.