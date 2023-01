Messi festejou num momento icónico, a fotografia fez história no Instagram, mas o troféu era... falso

Parece mentira, mas aconteceu. Os jogadores da Argentina festejaram, a certa altura, a conquista do Mundial com um troféu falso, que veio das bancadas.

Toda a gente deve ter bem presente na memória a fotografia de Lionel Messi a erguer o troféu de campeão do Mundo, num momento semelhante ao que protagonizou Diego Armando Maradona, após a conquista do Mundial'86. Essa imagem foi publicada pelo jogador do PSG nas redes sociais e passou a ser o "post" com mais "likes" na história do Instagram (são mais de 74 milhões de "gostos"). Mas sabe-se agora que o troféu que La Pulga segurava era... falso.

A história foi desvendada pelo jornal argentino Clarín. Na verdade, o que aconteceu foi que Paula Zuzulich e Manuel Zaro, um casal que esteve no estádio a assistir à final, no Catar, fabricou uma taça idêntica à original e levou-a para o recinto. Na hora dos festejos, o troféu foi parar ao relvado para ser autografado pelos jogadores, mas, no meio da confusão, "perdeu-se" nas mãos dos atletas, que a utilizaram mesmo para celebrar a conquista.

"Antes do Mundial, contactámos pessoas que se dedicam a fazer taças e demoraram seis meses para fazer. Tem o peso do original, é feito com resina e quartzo por dentro e banhado com uma tinta dourada. Tem alguns detalhes, marcas e relevos que não são parecidos, mas a diferença é mínima", explica o casal que, de seguida, contou como a taça foi parar às mãos dos jogadores.

"Na primeira vez foi levado por um conhecido do Leandro Paredes. Tiraram umas fotografias, andou de um lado para o outro e o Leandro assinou-a. Na segunda vez que entrou, não me lembro com quem, ficou muito mais tempo lá dentro. Jogadores e familiares tiraram fotos. Na terceira veio um familiar do Guido Rodríguez, já faltava pouca gente", referiu.

E foi só mais tarde que os dois argentinos perceberam que o seu troféu esteve nas mãos de Messi e foi protagonista de um momento icónico.

"Depois do final do jogo, começámos a ver fotos e o percurso que a nossa taça tinha feito. Ainda não sabíamos que o Leo a tinha levantado. Pouco a pouco fomos observando, até que começámos a ver os detalhes da parte de baixo, que tem marcas específicas. E foi assim que percebemos. Temos a certeza", reiterou.

E, de facto, há um momento em que se vê Di María e Messi a rirem, ao darem conta que aquele não era o troféu original. Ora repare:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Fernando de la Orden (@ferdelaorden)

"Foram uns 45 minutos em que a taça andou de jogador em jogador, de familiar em familiar. Tiraram fotos, era tudo muito bonito, mas queríamos a taça de volta. Felizmente voltou às mãos do Lautaro Martínez", terminaram, revelando que conseguiram o autógrafo de Leandro Paredes, Lautaro Martínez, Guido Rodríguez, Nico González e Di María.

Eis a publicação de Messi que fez história: